橋幸夫さん（享年82）の通夜にEXILE・ATSUSHI（45）の扮装で参列し、物議を醸しているモノマネ芸人のRYO。突然の本家への“逆ギレ”に批判が集まっている。「9月9日に東京・文京区の無量山傳通院で行われた橋さんの通夜には、舟木一夫さん（80）や鳩山由紀夫元首相（78）など錚々たる顔ぶれが集い、橋さんの死を悼みました。そんななか、RYOさんは金髪にオールバック、黒のティアドロップ型のサングラスといった、EXILE・ATSUSHIさ