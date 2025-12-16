【NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～】 2026年3月4日より開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）は、「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」を2026年3月4日より開催する。

USJは、2026年3月31日にパーク開業25周年を迎える。「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」は、そのアニバーサリーイヤーを記念して開催される。本来の自分らしさを解放し、新たな魅力に気づくことができる、ルール無用の超熱狂ダンスタイムや、人気ポケモンのピカチュウが25匹も登場する新演出、新楽曲「The Power of U」の登場など、驚きと感動に満ちた新パレードが25周年の“お祭り”のスタートを盛り上げる。

我を忘れて、全力ではしゃげる！ 「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」

2026年3月4日より開催予定

「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」は、USJを代表する大人気パレード「NO LIMIT! パレード」の、パーク開業25周年を記念した特別バージョン。参加するゲストの気持ちを高め、驚き、感動、興奮……あらゆる感情が大爆発するエンターテイメント演出によって、思わず“知らないジブンが騒ぎ出す！”体験ができる。

ルール無用のダンスに巻き込まれる、“超Discover U!!!”タイムのあらゆる刺激が“自分を解き放つ”！

パレードの途中で繰り広げられる「超 Discover U!!!」タイムでは、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することができる。はじめは恥ずかしくても、ルールを気にせずに盛り上がれば、気がつけば誰もが自然とパレードの主役になれる、まさに新しい自分に出会える演出がつまったパレードとなる。

また、周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心に、パレード全体を包み込む力強いサウンドを体験できる。

パークの仲間たちも25周年の衣装で勢ぞろい！

パークの人気キャラクターたちが「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」だけの特別な衣装をまとい、大集合。イルミネーション社のミニオンや映画「SING」に登場する名シンガーたち、セサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ピーナッツやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に会する、豪華なパレードが体験できる。

本イベントでは、「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」でしか出会えない、特別な装いのピカチュウたちが登場する。また、「ポケモンずかんNo.0025」のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加する。

※天候などの状況により、登場するピカチュウの数が変更となる場合がございます

ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーが間近で盛り上げてくれる！ 特別な鑑賞エリアが登場

券種名称：「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」特別鑑賞エリア入場券

鑑賞エリア：グラマシーパーク

販売価格：共通[大人／子ども／シニア] 2,100円

販売期間：2026年1月6日～2027年1月11日 ※販売期間は変更する場合がございます

販売場所：公式WEBサイト

「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」を特別なロケーションで楽しめる有料鑑賞エリアが登場。ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーがゲストのそばで25周年のお祭りを盛り上げてくれる。三方向からフロートに囲まれた迫力ある空間で、パレードの熱狂の中心にいるような一体感が味わえる。

25周年記念の「パレードフラッグ」は、新しい自分自身をDiscoverする“マストハブ”アイテム！

商品名称：パレードフラッグ

販売期間：2026年3月頃～

販売場所：スペース・ファンタジー・ステーションなど

25周年だけの特別な「パレードフラッグ」が登場。高まる音楽のなか、エンターテイナーと一緒にフラッグを振って一体感を楽しめる。「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」だけでしか味わえない、特別な体験に欠かせないマストハブ・アイテムとなっている。

パークでの思い出が25周年の屋外広告に！ 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンDiscover U!!! Gallery」

募集期間：12月16日～2026年1月16日23時59分

広告掲載場所： Osaka Metroなんば駅 改札外コンコース／2026年3月2日～3月8日

阪急 大阪梅田駅 1階 「D-St.(ディーストリート)」／2026年3月9日～3月15日

※時期は変更する場合があります

25周年の特別な1年のスタートに先駆けて、ゲストがパークとともに築いた25年間の思い出の写真を集めた屋外広告キャンペーン、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンDiscover U!!! Gallery」が、本日12月16日より開始された。

応募方法

【SNSから応募！】

・Xのユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アカウント（@USJ_Official）をフォローして、パークで遊んでいる画像に「#DiscoverUGallery」のハッシュタグをつけて投稿。

・Instagramのユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アカウント（@universal_studios_japan）をフォローして、パーク内で撮影されたご自身の写真にハッシュタグ「#DiscoverUGallery」と公式アカウント（@universal_studios_japan）へのメンションをつけて投稿すると応募完了。

【公式WEBサイトから応募！】

・25周年特設サイト「Discover U!!!」よりフォーム経由で応募できる。

※キャンペーンの詳細は、25周年特設サイト「Discover U!!!」をご確認ください。

□25周年特設サイト

25周年だけの特別なVIPツアーが登場！

25周年のアニバーサリーに合わせて、特別仕様のVIPツアーが登場。ガイドと一緒にパークを巡りながら、各スポットで25周年ならではの見どころや背景をその場で知ることができ、さらに周年限定のオリジナルグッズも用意されている。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C) Nintendo

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5112815

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2025 Universal Studios

SING TM & (C) 2025 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.