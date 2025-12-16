「ファールアウト」の世界を堪能できる！ コラボカフェを一足早く撮りおろしネットカフェ「DiCE」にコラボルームやフードが登場
【Fallout Collaboration Cafe】 開催期間：12月17日～2026年1月31日 会場：ネットカフェ＆カラオケ DiCE 池袋店／大阪道頓堀本店／仙台店／札幌狸小路本店
(C) 2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.
インフォレンズは、RPG「Fallout」シリーズとコラボレーションしたカフェ「Fallout Collaboration Cafe」を12月17日より開催する。期間は2026年1月31日まで。
実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2およびオンライン専用オープンワールドRPG「Fallout 76」の新拡張コンテンツの配信にあわせて、日本初の「Fallout」コラボカフェが登場。ネットカフェ＆カラオケ「DiCE」の池袋店、大阪道頓堀本店、仙台店、札幌狸小路本店の4店舗で開催される。
会場には「Fallout」の世界観を再現したコラボルームが登場。さらにオリジナルフード「ソウルズベリーステーキ」や「完璧に保存されたパイ」、「ヌカ・コーラ」のほか、オリジナルグッズの販売も行なわれる。本稿では「DiCE」池袋店でのコラボカフェの様子を撮りおろしで紹介する。【コラボルーム】 【グッズ】
(C) InfoLens Inc. All Rights Reserved