「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、ＴＯＲＩＣＯ<7138.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



５日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３７億５０００万円から３０億２００万円（前期比１８．４％減）へ、営業損益を５００万円の赤字から１億３４００万円の赤字（前期２億６０００万円の赤字）へ、最終損益を２２００万円の赤字から１億４８００万円の赤字（同４億４５００万円の赤字）へ下方修正した。コミック市場全体の低迷に加え、コスト削減施策が売り上げ規模に対してアンバランスな影響を与えたことにより、想定以上に売上高の低迷が続いていることが要因。また、イベントサービス事業や新規事業であるトレーディングカード事業なども売上高が計画未達となる見通しで、それに伴い売上総利益も減少するという。



下方修正を発表したが、同社株は業績悪化懸念で夏以降下落を続けていたことから、ひとまず悪材料出尽くしとの見方も台頭。８日に年初来安値１３８円をつけ、株価はいまだ安値圏にあるが、下値拾いの好機ととらえる向きもあり、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS