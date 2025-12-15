「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１１時現在で、Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ<7095.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でマクビープラは小動き。同社は１１日、２６年４月期連結業績予想の下方修正を発表した。上位顧客の数社で媒体費の高騰や広告支出の抑制、競争環境の変化、広告単価の見直しなど業界固有の事業状況の変化があり、この影響を受ける見通し。



これが嫌気され翌１２日の同社株は急落したが、週明けきょう１５日は更に下値を探る展開とはならず値を保っている。値ごろ感から短期で逆張りを狙う向きもあるとみられ、これが買い予想数の増加につながっているようだ。



