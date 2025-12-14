「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、“最強喧嘩師”村田将一の息子、赤パンニキは、反則を繰り返す選手を投げ飛ばしたことで話題となったレフェリー、りゅう君に判定０−５で敗れ、ＢＤ初黒星を喫した。

最初の１分間で、赤パンニキは浴びせ蹴りを浴びてふらついた。必死にパンチを繰り出したが、終盤は膝の連打を浴びた。

決着はつかず、延長に入ったが、りゅう君が蹴りで試合を支配。赤パンニキは決定打を浴びせられないまま、試合を終えた。

連勝は５でストップ。判定に不満の赤パンニキは叫び、レフェリーを突き飛ばし、りゅう君に迫ろうとしたが、セキュリティー６、７人に囲まれて、金網に押しつけられた。父親の村田もリングインし、「判定おかしいだろ！赤パン勝ってただろ。ローブローしてんじゃねえか。ふざけんじゃねえよ」と怒りを爆発。赤パンも「判定ちげぇだろ！」と激怒したが、そのままセキュリティーに金網外へと連れ出された。

りゅう君は「全員去れ、ばーか。ここは俺のステージ。お前の負け、俺の勝ち。それだけなんだよ。早くしっぽ巻いて帰れ」と吐き捨て、「勝ち逃げするわけじゃないけど、この試合で引退する」と宣言した。