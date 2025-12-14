南明奈「私、この間もされましたよ、原宿で」いまだに街でスカウトされる

タレントの南明奈（36歳）が、12月13日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。いまだに街でスカウトされると語った。



この日、ゲスト出演した南は、デビューのきっかけについて、小学6年生のときに、東京・原宿のラフォーレ前でスカウトされたことだと話し、その日は「ありがたいことに3社から声をかけていただいた」と語る。



そして「私、この間もされましたよ、原宿で」とコメント。そのときは「メガネして、マスクもしてた」ため、パッと見で“南明奈”だとはわからなかったそうで、「男性の方が『すいません、芸能って興味ありますか？』って言われて。『あっ、ごめんなさい、ないです〜』って言って」と断ったという。



これに元TOKIOの松岡昌宏は「だとしたら（そのスカウトは）見る目ありますね」と語り、博多大吉も「なんか『輝いてる！』って」と頷いた。