「じつは今、会社のお昼休憩なんです。よろしくお願いします」

本誌にて初グラビアに挑戦した水瀬陽菜乃のオンラインインタビューにて驚きの発言が。

高学歴で会社員として働きながらモデル、アイドルとして活躍している彼女。“令和一清楚なHカップ”が、もしかしたらあなたの職場にいるかもしれないというドキドキ感は伝わっているだろうか。

「会社では水着にならないのでバストサイズはわからないと思いますが…どうですかね？（笑） 副業OKなので芸能のお仕事をしていることを知っている人もいますが、ほとんどは知りません。グラビアでこんなに反響があるとは思っていなかったので嬉しいです。どこかで見かけたら声をかけてください！」

みなせひなの

5月30日生まれ 東京都出身 T163・B92W59H86 豊島岡女子学園高校卒業。明治大学商学部在学中にモデル活動を始め、アイドルグループに加入。数々の雑誌やファッションショーを経て’25年9月に本誌掲載にて改名し、新たなスタートを切った。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanominase）にて

※FLASHデジタル写真集『初めてをキミに』は各電子書店で発売中！

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・高橋慶佑

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・ムロゾノケイト

（GiGGLE）