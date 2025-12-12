この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「腸内環境を悪化させるのは本末転倒」流行りのED治療薬“毎日服用”に潜む副作用の現実

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【シアリス5mg毎日服用】私がデイリータダラフィルをやらない理由【副作用】」を公開。近年、一部で注目を集めるED治療薬「シアリス（一般名：タダラフィル）」の少量・毎日服用法について、その健康増進効果を認めつつも、副作用の観点から「私はやらない」と明確な見解を示した。



動画で高須氏は、「デイリータダラフィル」と呼ばれるこの服用法が、ED改善だけでなく血管のアンチエイジングや前立腺肥大の症状改善など、様々な健康効果が期待され流行している現状を解説。しかし、自身がこれを実践しない最大の理由として「副作用が気になるから」と率直に語った。



高須氏が特に懸念するのは、頭痛や顔のほてりといった一般的な副作用に加え、「消化不良や便秘」といった消化器系の症状である。ED治療薬は血管を拡張させる作用があり、これが消化管の正常な動きを妨げる可能性があると指摘。その結果、日常的に服用を続けることで、これらの不快な症状が「慢性的に起こる」リスクを問題視した。



さらに高須氏は、健康の基本として腸内環境を整える「腸活」の重要性を強調。その上で「健康のための薬を飲んで、腸内環境を悪化させるのは本末転倒」と断言した。性行為の直前に都度服用する場合は副作用も一時的で許容できるが、毎日続くとなると「僕にはメリットとデメリットが釣り合わない」と自身の考えを述べた。



結論として、高須氏は血管拡張による健康効果を期待するならば、日常的にはシトルリンやアルギニンといったサプリメントを活用し、ED治療薬は必要な時だけ頓服として使用する方法を推奨。デイリータダラフィルを実践する他者を否定するものではないと前置きしつつ、メリットとデメリットを天秤にかけた上での冷静な判断を促した。