ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¡í²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡í¤È´¶¤¸¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡© ¡í6Ç¯¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è30ËÜÄ¶¡íÌö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶ìÇº¤Ë»ëÄ°¼Ô´¶Ã²¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅØÎÏ¤Î¿Í¡×¡ÚÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Û
¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥Õ¥ê¡¼Å¾¸þÄ¾¸å¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¸å²ù¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤½¤Î¡È¸å²ù¡É¤Î³Ì¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¦´¶¤ä¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¸ì¤Ã¤¿"¸å²ù"
TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤«¤é"¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é"¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë"¤¢¤¶¤È¤¤¥¥ã¥é"¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹Ëµ¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ê¤É6Ç¯¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è30ËÜ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤âÂ¿¤¯¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÎÓ½¤¤¬Ê¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÅö»þ¤ÎÌ´¤Ï¡¢Ä«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¡£¤À¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²áµî¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ä"¤Ö¤ê¤Ã»Ò"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÀÖÍç¡¹¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½é¼Ì¿¿½¸¡ÖSincerely yours...¡×¤Î»£±Æ¤Ç¤Î¤³¤È¡£Åö½é¤³¤½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÍÁª¤ä»£±Æ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤À¤¬¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤¦¤Á¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°ã¤¦À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë½Ö´Ö¤«¤é"°Ñ¤Í¤ë"¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï60ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£"ÎáÏÂ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸"¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
ÇÐÍ¥¶È¤â¡¢"°Ñ¤Í¤ë"¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯»Ï¤á¤¿¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¼Çµï¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òÀìÌç¤Ë¹Ô¤¦»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ç¡¢"¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¡£¤À¤¬¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³ëÆ£¤ÎËö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·ÇÐÍ¥°ìËÜ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¾ï¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Ê¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î"ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÎ®"¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢"°Ñ¤Í¤ë"¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ã¤¦¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÌò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÅÄÃæ¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡¦¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ï¡Ö¸å²ù¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¶¯¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Êú¤¨¤Æ¤½¤ì¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¿Í¡×¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÅØÎÏ¤Î¿Í¡£ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤éÇä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö6Ç¯¤Ç30ËÜ¤Ã¤ÆÁêÅöÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸ì¤Ã¤¿"·¿"¤Î°ÕÌ£¡ÖÌµÃÎ¤Î¾õÂÖ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅÄÃæ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¯¤â°¦¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£ÎÓ¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô¤Ë"·¿¤¬ÂçÀÚ¤À"¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¡¢´ðËÜ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Í³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢¼´¡¢´´¡¢º¬¤Ã¤³¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È±þÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Ä¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È"¿Ä"¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÌµÃÎ¤Î¾õÂÖ¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌµÃÎ¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ï¡¢¼«Í³¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯È¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È"¿Ä"¤ò»ý¤¿¤º¤Ë°Ç±À¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¢À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ì¸«Ì£µ¤¤Ê¤¤´ðÁÃ¤ò¤ª¤½¤í¤«¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËNo¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ÈÀï¤¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ½¾ð¤â¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¿´Íý³Ø¤È¤«¿ÍÁê³Ø¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢"´é¤Î¸ìÈø"¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤ÎÍ¾±¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹Í¤¨Êý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿"·¿¤¬Âç»ö¡¢´ðËÜ¤ä¼´¤¬Âç»ö"¤Ï¿¼¤¤¡£ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅÄÃæ¤¬Æ±´üÆþ¼Ò¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¹¾Æ£°¦¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀÖÍç¡¹È¯¸ÀËþºÜ¤Î¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤ ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂÊÔ¡ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈÃæÅç·ò¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡ã¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÊÔ¡¦Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¡ä¤È¤â¤Ë¡¢TVer¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ÊÔ¡ª
¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÁÌ¤¸ø³«¡ÁÊÔ¡ª
