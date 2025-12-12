時東ぁみ、トレードマークのめがねを“外さない”理由「ヘアヌードと同じ」
タレントの時東ぁみ（38歳）が、12月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。トレードマークのめがねを“外さない”理由について語った。
この日、帽子やマスクをかぶって変装しても、ボディが同じなため、やせ形の千原ジュニア、大柄な野性爆弾・くっきー！、レインボー・ジャンボたかおはすぐにバレてしまうという話の中で、時東に対し、ジュニアは「メガネ取ったらバレへんやろ？」、ジャンボも「メガネキャラってバレない」、くっきー！も「（南海キャンディーズの）山里とか、新幹線おってもわかれへん、マジで」と話し、時東にもメガネを外した姿を見せて欲しいと促す。
すると、時東は「あっ、画面上できないんですよ」と、テレビに映る状態でメガネは外せないと軽く拒んだが、カメラに背を向けて、その場にいるメンバーにだけ見えるような形でメガネを外して素顔を披露。「わからへん」「たしかに印象変わる」との声が飛んだ。
ただ、時東は「一応、表立っては（素顔を）出していないので、朝の犬の散歩からメガネかけてます」とコメント。ジャンボは「えっ、なんでですか？ （メガネを）外したほうが顔さされなくていいじゃないですか」と当然の疑問をぶつけるが、時東は「外すことがお金になる」と語り、くっきー！は思わず「えっ…？」。ジャンボも「ヘアヌードと同じ話してる？」と語る。
時東はうなずきながら「そういうことです。だから脱ぐのと一緒なんです、私からすると。外すことをとても大事にしている」と話し、ジュニアが「ある種、ビキニなんや」と理解すると、時東は「そうです、そうです」と語った。
