アメフトで日本の26歳が快挙

日本人アスリートが快挙だ。米ハワイ大に所属するアメフト選手、松澤寛政がオールアメリカチームに選出された。日本の第一人者である河口正史氏も驚くなど、ファンに衝撃が走った。

全米体育協会（NCAA）1部ハワイ大のプレースキッカーを務める松澤は、日本人選手としては初めてのNFL入りを目指す逸材。「オールアメリカン」は、各ポジションで最も活躍した選手が選ばれる。

同大のプロフィールによると身長6フィート2インチ（約188センチ）、体重200ポンド（約91キロ）。千葉・幕張総合から米国に渡った26歳で、ホッキング大からハワイ大に進んでいる。高校時代はサッカーで県8強も経験している。

米国で最も人気あるスポーツの一つで、高い身体能力が求められる競技。日本人としては大快挙の「オールアメリカン」入りをハワイ大公式Xが伝えると、日本のユーザーからは「マジでNFLあるのか？？ スゴすぎる…」「日本人がオールアメリカン！？」「大快挙ですよね」「ちょっと皆一回これが如何にヤバいことか理解して欲しい」「偉業すぎる……」「とんでもない事起きてて草」などと驚きの声が続出した。

また河口氏もXで反応。「凄すぎる、、脳がバグる」「突然アメフト界に『オールアメリカン』の日本人が出て来て現実が飲み込めてないワタクシ」と動揺が隠せず、「『オールアメリカン』ってどう例えたら良いのやら、、自分的には『ドラ1』と同等の衝撃かなぁ、、」と表現。オールアメリカンは「雲の上のなんか非現実的なカテゴリーな感じなの とにかく凄い」と絶賛した。



（THE ANSWER編集部）