「金ロー」年始2週連続ジブリ作品 『千と千尋の神隠し』『かぐや姫の物語』ノーカット放送
日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続でジブリ作品を届ける。2026年1月2日に『千と千尋の神隠し』（後9：00〜後11：39※放送枠45分拡大、ノーカット）、9日に『かぐや姫の物語』（後9：00〜後11：54※放送枠60分拡大、ノーカット）を放送する。
【場面カット】竹から生まれ、美しく成長するかぐや姫
『千と千尋の神隠し』は、2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録。国民的アニメーション映画と称された。国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞ほか数多くの賞に輝いた。
2022年には東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈と上白石萌音の主演で初めて舞台化された。2024年には、川栄李奈、福地桃子を新たに主演に迎え、全国5大都市での再演、初の海外公演としてロンドンで上演され、約30万人を動員。2025年には上海公演を成功させ、2026年1月からは韓国での上演が決定している。
『かぐや姫の物語』は、日本最古の物語『竹取物語』を日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した作品。竹から生まれ、美しく成長し、十五夜に突然月に帰ってしまうお姫さまの誰もが知っている『竹取物語』を色彩豊かな絵巻物や美しい水彩画がそのまま動き出したようなダイナミックで美しい映像を届ける。海外の多数の映画賞を席巻し、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされ、さらに「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」でも特別上映された。
日本人の心に染み入る美しい風景を背景に、“かぐや姫”という1人の女性の誕生から少女時代を経て美しい姫に成長していく様子を描いた物語。命の輝きと生きる喜びというテーマを表現し、最後は誰もが涙を誘われる感動の超大作を完全ノーカットで放送する。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
12月12日『ウィッシュ』※初放送・本編ノーカット
19日『ホーム・アローン』
2026年1月2日『千と千尋の神隠し』※ノーカット
9日『かぐや姫の物語』※ノーカット
【場面カット】竹から生まれ、美しく成長するかぐや姫
『千と千尋の神隠し』は、2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録。国民的アニメーション映画と称された。国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞ほか数多くの賞に輝いた。
『かぐや姫の物語』は、日本最古の物語『竹取物語』を日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した作品。竹から生まれ、美しく成長し、十五夜に突然月に帰ってしまうお姫さまの誰もが知っている『竹取物語』を色彩豊かな絵巻物や美しい水彩画がそのまま動き出したようなダイナミックで美しい映像を届ける。海外の多数の映画賞を席巻し、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門にノミネートされ、さらに「カンヌ監督週間 in Tokio 2025」でも特別上映された。
日本人の心に染み入る美しい風景を背景に、“かぐや姫”という1人の女性の誕生から少女時代を経て美しい姫に成長していく様子を描いた物語。命の輝きと生きる喜びというテーマを表現し、最後は誰もが涙を誘われる感動の超大作を完全ノーカットで放送する。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
12月12日『ウィッシュ』※初放送・本編ノーカット
19日『ホーム・アローン』
2026年1月2日『千と千尋の神隠し』※ノーカット
9日『かぐや姫の物語』※ノーカット