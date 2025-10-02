ソニーグループは9月29日、金融子会社を東証プライム市場に再び上場した。新しいグループの再編を進める中、エンターテインメント事業を半導体事業と並ぶ収益源に育て、この分野で世界トップになることを目指している。ソニーが、世界的な総合エンターテインメント企業である米ウォルト・ディズニー社を超えるための課題は何か。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）『鬼滅の刃』大ヒットでソニー“最強伝説”復活か9月12日、ソニ