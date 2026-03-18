スタジオジブリの「宮粼 駿のパノラマボックス メディア取材会」が17日、同社（東京・小金井市）でが行われ、宮崎吾朗監督（59）と鈴木敏夫プロデューサー（77）が登壇した。「鈴木敏夫とジブリ展」フィナーレ…鈴木敏夫が語った“時代に合ったアイデア”を出すコツ宮粼駿監督（85）の最新の仕事としてパノラマボックスがお披露目された。パノラマボックスとは駿氏の造語で、箱の中に紙に描いたイラストを遠近を