２０２５年７月に公開された映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が、２９日までに興収４００億円を突破したことが３０日、発表された。歴代１位の興収４０７億円を記録した前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０２０年公開）に続き、史上２作目となる大台。４月９日の終映を前に新たな歴史を作った。主人公ら「鬼殺隊」の精鋭たちが、鬼の根城で最終決戦を繰り広げられる「無限城編」三部作の第１弾