１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円０６銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭弱のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円３６銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円７０銭前後で推移していたが、その後、午前１１時３０分過ぎに１５５円４８銭前後まで軟化した。しかし、午後３時にかけ１５６円近辺に上昇した。１０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の利下げが実施され、市場に必要な資金を供給するために米財務省証券（ＴＢ）の購入を始める方針も示された。これを受け、前日の米国市場では長期金利が低下し、ドル安・円高が進行した。東京市場に移ってからも午前中はドルは軟調で一時、１５５円台半ばまで軟化した。ただ、ドル高・円安基調は強く下値には値頃感からの買いが入り１５６円近辺に値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６８５ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







出所：MINKABU PRESS