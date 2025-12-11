この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「真実で傷つく人がいるから炎上する」“努力ではどうすることもできない”現代社会の構造に警鐘

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「本当の事を言うと炎上する理由」と題した動画を公開。なぜ事実に基づいた発言が時に激しい批判を浴びるのか、その背景にある社会構造や人々の心理について持論を展開した。



高須氏はまず、影響力のある人物が「本当のこと」を述べた結果、炎上するケースが後を絶たない現状に言及する。その最大の理由として、「その発言によって深く傷ついてしまう人がいるから」だと指摘。特に、本人の努力ではどうすることもできない先天的な問題や遺伝的要因、家庭環境といったデリケートな真実に触れることが、当事者を深く傷つけ、猛烈な批判につながると分析した。



さらに高須氏は、SNSの普及がこの傾向を加速させていると語る。SNS上では、発言全体の一部だけが切り取られて文脈を無視したまま拡散され、意図しない形で炎上するケースが多いと説明。また、匿名で発言できる「聴衆」が、顔と名前を出して発信する「プレイヤー」を常に監視し、「生け贄を求めている」かのように批判の対象を探しているというSNS特有の構造を問題視した。このような環境が、発言者に過度な萎縮をもたらし、当たり障りのない理想論やきれいごとしか言えない「息苦しい世の中」を生んでいると警鐘を鳴らす。



高須氏は、こうした風潮が教育現場にも悪影響を及ぼしていると懸念を示す。かつては当たり前だった「悪いことをしたら叱る」という教育が、モンスターペアレントの存在によって困難になり、結果として社会全体に不利益をもたらす可能性を指摘。炎上を恐れて真実から目を背けるのではなく、その背景にある構造を理解する必要があるとして、現代社会が抱える問題点を浮き彫りにした。