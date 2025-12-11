ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Ç¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡ÄÏÂ²Î»³¡ÈÉÍ²È¥Ñ¥ó¥À¥í¥¹¡É¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
º£Ç¯6·î¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢ÄÌ¾Î¡¦ÉÍ²È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÁ´Æ¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë±ÊÌÀ¡Ê¤¨¤¤¤á¤¤¡Ë¤ÈÍÖÉÍ¡Ê¤è¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤¬Íè±à¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬ÃÂÀ¸¡£30Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤¬Ãæ¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢ÉÍ²È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÍ²È¥Õ¥¡¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÉöÉÍ¡Ê¤µ¤¤¤Ò¤ó¡Ë¤ÎÍÍ»Ò
30Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ËÆÍÁ³¤ÎËë¡ÄÉÍ²È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß
2024Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤³¤³¤ÇÈË¿£¤·¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉÍ²È¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÍ²È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯6·î¡£Åö»þ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4Æ¬¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÍÁ³¤Îµ¢¹ñ¡£ÉÍ²È¥Õ¥¡¥óÎò13Ç¯¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÁ´Æ¬ÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈá¤·¤ß¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¡Ö°ìµ¤¤ËÁ´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÉÍ²È¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢ÉÍ²È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÈÉÍ²È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢Î¾¿Æ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇòÉÍ¹Ô¤¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤½¤³¤ÇÉÍ²È¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ö¤Æ¤ë¥¬¥é¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤êº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾åÌîÆ°Êª±à¤è¤ê¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»ô°é°÷¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥í¥ó¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ñ¥ó¥À¤Î»Ñ¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±Ä¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¸¤ãËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
ÉÍ²È¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¿Æ¤È¤È¤â¤ËÇòÉÍ¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðËÜÅª¤ËÏÂ²Î»³´Ñ¸÷¤Ï¤»¤º¡¢¶õ¹Á¤ò¹ß¤ê¤¿¤éÂ¨¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ø¡£°ìÆüÃæ±àÆâ¤ËÂÚºß¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÉÍ²È¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËèÆüÍè¤Æ¤¤¤ëÉÍ²È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬¡¢ºòÆü¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÍ²È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¤â´î¤Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÍ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÍ²È¤ÎÆ°²è¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¡¢ËèÆü¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥é¤¤Âç³Ø¼õ¸³¤â¡ØÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤Ë²ñ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÖ´Ô¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÖ´Ô¤«¤éÈ¾Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤è¤ëÉÍ²È´ØÏ¢¤Î¶¡µë¤Ï·ã¸º¡£ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£Èá¤·¤ß¤òÊ¶¤é¤ï¤¹¤¿¤á¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡£
¡Ö¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤È¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢30Ê¬°Ê¾åÊÂ¤ó¤Ç¤â°ìÌÜ¸«¤Æ½ª¤ï¤ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾åÌî¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¸¤ãËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÍèÇ¯1·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¹Ô¤¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ·ã¤ÊÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏºÌÉÍ¡Ê¤µ¤¤¤Ò¤ó¡Ë¿ä¤·¤Ç¡¢ÀèÆü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ½ê¤ÇºÌÉÍ¤Î¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¹Ô¤¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòº£¤Î¾ðÀª¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ç¯´Ö¤Î½ÐÈñ¤Ï50Ëü±ß°Ê¾å
°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ÇÉÍ²È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¡£
»ùÆ¸Ê¸·ÝËÝÌõ²È¡¦ºî²È¤Ç¡¢¡ØÎÉÉÍ¤ÈÉÍ²È¡¡～10Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò°é¤Æ¤¿Êì¥Ñ¥ó¥À¤Î°ÎÂç¤Ê¥Ñ¥óÀ¸～¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÉÍ²È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤â½ÐÈÇ¤¹¤ë¿À¸ÍËüÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤ËÃæ¹ñ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö11·î22Æü¤¬ÉöÉÍ¡Ê¤Õ¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÃæ¹ñ±óÀ¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤òÎ¹Î©¤Ã¤¿4Æ¬Á´°÷¤ÈÌµ»ö¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍºÉÍ¡Ê¤æ¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤äÎ´ÉÍ¡Ê¤ê¤å¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤Ê¤É¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÇòÉÍ½Ð¿È¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍºÉÍ¤äÇßÉÍ¡Ê¤á¤¤¤Ò¤ó¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤É»ÒÂ¹¤Ë¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤â¤ê¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÌµÎà¤Î¥Ñ¥ó¥À¹¥¤ºî²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿À¸Í¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ò°¦¹¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉÍ²È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2012Ç¯¡¢ÇòÉÍ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥ó¥À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ì¾Á°¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±þÊç¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¡ØÍ¥ÉÍ¡Ê¤æ¤¦¤Ò¤ó¡Ë¡Ù¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¾ÚÌÀ½ñ¤È¡Ø¤´ÂÐÌÌ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¢ー¡Ù¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ2015Ç¯¡¢º£ÅÙ¤ÏÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ÖºùÉÍ¡¦ÅíÉÍ¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤µ¤ó¡£Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤ò¿´¤Ë·è¤á¡¢·î1～2²ó°Ê¾å¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìµþºß½»¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¤ÎÏÂ²Î»³±óÀ¬¤Ç3Ëü±ßÁ°¸å¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Î½ÐÈñ¤Ï40～50Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÇòÉÍÄ®¤Î½ÉÇñÊä½õ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÏJAL¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¡¢ÇòÉÍ¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ìー¥¸¤òÃù¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á°½Ð¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿À¸Í¤µ¤ó¤âÇòÉÍ¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤ØÄ¾¹Ô¡£³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¡£±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¶á¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£¹Å¤¤ÃÝ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥´¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê´é¤¬´Ý¤¤¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡£Á°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤íÂ¤¬Ã»¤¯¡¢Æâ¸Ô¤Ç¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¯¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡£°ìÆüÃæÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë°¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ñ¥ó¥À¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏWBCÍ¥¾¡Ä¶¤¨¡©
Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÉÍ²È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤µ¤ó¡£ÊÖ´Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊÖ´Ô¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÞ¤¤¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ²È¤ÎºÇ½ª¸ø³«Æü¤Ï»Å»ö¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î2～3ÆüÁ°¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Â¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¿²¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ÊÖ´ÔÅöÆü¤Ï¼èºà¤Ç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦±àÆâ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¬¤é¤ê¤È¤·¤¿»ô°é¾ì¤ò¸«¤¿¤é¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿À¸Í¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¶á¶·¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆü°ÊÍè¡¢ÇòÉÍ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤Ã¤Ý¤Ê»ô°é¾ì¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¶á½ê¤Ê¤Î¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤âÉÍ²È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥ª¥ì¥¤¤âÊÖ´Ô´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Ñ¥ó¥ÀÄÌ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤Î¿ä¤·³è¤ò»Ï¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿À¸Í¤µ¤ó¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·¤Ï¤¢¤¨¤ÆÃµ¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾Â¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤Ë¤â¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÍ²È¤â¾åÌî¥Õ¥¡¥ß¥êー¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó³è¤â¤ä¤á¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÏWBCÍ¥¾¡Ä¶¤¨¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î°û¿©Å¹¤ä¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ï¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ·ÐºÑ¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÉÍ²È¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ñ¥ó¥À¤Î²ÈÂ²¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÏÊÕ¤¢¤ê¤µ