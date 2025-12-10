この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが、自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で「【60代でも2ヶ月で－4キロ】パン毎朝、食べて痩せる。食べ痩せ『ふわもちピザ蒸しパン』レシピ」と題した動画を公開。「ダイエット中にパンを食べると太る」という常識を覆し、食べ方を工夫すればパンを食べながらでも健康的に痩せられると語り、具体的なレシピを紹介した。

よしかさんは、パンが太る原因はパンそのものではなく、何を加えて食べるかにあると指摘。ごはん120g（約187kcal）に対し、食パン1枚（約150kcal）の方がカロリーが低いことを例に挙げ、食べ方次第でパンもダイエットの味方になると説明した。実際に、よしかさんの指導のもとでパンを毎朝食べながら2ヶ月で4kgの減量に成功した生徒もいるという。

よしかさんが提案する「ふわもちピザ蒸しパン」の最大のポイントは、ベーコンの代わりに「ちくわ」を使う点にある。ちくわは低脂質・高タンパク・低カロリーでありながら旨味成分が豊富なため、満足感を損なわずにカロリーを大幅にカットできると解説した。さらに、ノンオイルのツナ缶でタンパク質を、ピーマンやトマト、ブロッコリーでビタミンや食物繊維を補うことで、1食で栄養バランスの整った食事になるという。

調理法は、せいろで蒸す「ふわもち食感」と、トースターで焼く「カリカリ食感」の2種類を紹介。せいろで蒸す場合は、野菜の甘みが増し、パンがもっちりとした食感に仕上がる。一方、トースターで焼けば香ばしい定番のピザトーストが楽しめる。どちらの調理法でもカロリーは変わらないため、好みに合わせて選べるのが魅力だ。

よしかさんは、このレシピが1食約320kcalでありながら、タンパク質を23g摂取できる栄養バランスに優れた一品であると述べた。「パンが悪いんじゃなく、パンに何を足しているのか」という視点で食材を選べば、ダイエット中でも我慢せずにパンを楽しむことができるだろう。朝食の新定番として試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

ダイエット中にパンは太る？
00:53

材料の紹介
02:10

ピザトーストの作り方
03:51

調理方法? せいろで蒸す
05:01

調理方法? トースターで焼く

