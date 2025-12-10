ÂçÊ¬182ÅïÁ´¾Æ¤Ç¤â¡ÖÇå½þ¥¼¥í¡×¤Î¾×·â¡ÄÊÛ¸î»Î¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤é¤¤²Ð¡×Çå½þÀÕÇ¤¤Î»Ä¹ó¤Ê¥ê¥¢¥ë
¡Ö¿²¤¿¤Ð¤³¡×¡ÖÅ·¤×¤éÌý¡×¤Ï¡© ¡¡ÎÙ²È¤«¤é¤Î½Ð²Ð¤Ç¡ÖÇå½þÀÁµá¡×¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
11·î18Æü¤ËÂçÊ¬¸©º´²ì´Ø¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£Èô¤Ó²Ð¤·¤¿Î¥Åç¤Î²Ð¤â¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12·î£´Æü¡¢È¯À¸¤«¤é17ÆüÌÜ¤Ë²ÐºÒÁ´ÂÎ¤¬ÄÃ²Ð¤·¤¿¤È¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±Íî¤Á¤¿²È¤Ï182Åï¡£¾Ã¼ºÈÏ°Ï¤ÏÌó£´Ëü9000Ö¤ËµÚ¤Ö¡££±¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸¶°ø¤ÏÌ±²È¤«¤é¤Î½Ð²Ð¤À¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºßÄ´ººÃæ¤À¡£
ÂçÊ¬¸©¤Î²ÐºÒ¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÎÙ²È¤«¤é¤Î¤â¤é¤¤²Ð¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²Ð¸µ¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤ÏÌä¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÇå½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¸µ¤Ë¸Î°Õ¤ä½ÅÂç¤Ê²á¼º¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤À¤±¤È¡¢¼º²ÐÀÕÇ¤Ë¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¸×¥ÎÌçºùË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÐºÒ¤Ç¤ÎÂ»³²Çå½þÌäÂê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°Ëß·ÂçÊåÊÛ¸î»Î¡£
¡È½Å²á¼º¡Ê½ÅÂç¤Ê²á¼º¡Ë¡É¤È¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¨¤ÐÍÆ°×¤Ë·ë²Ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì¡Á³¤È¤³¤ì¤ò¸«²á¤´¤·¤¿¡×¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞµëÌý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¹Ô°Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¼¼ò¤Ê¤É¤Ç°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤¿¤Ð¤³¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
Å·¤×¤é¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ÇÆé¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¸µ¤Ç²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â½Å²á¼º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¾ò·ï¤Ï¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢°ìÄê¤Î¹Ô°Ù¤¬°ìÎ§¤Ë½Å²á¼º¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¾ì¹ç¡¢²Ð¤Î¾Ã¤·Ëº¤ìÄøÅÙ¤Ç½Å²á¼º¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤¬½Å²á¼º¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ©¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ëß·ÊÛ¸î»Î¼«¿È¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ø½Å²á¼º¤òÌä¤¦°Æ·ï¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶áÎÙ¤«¤é¤Î½Ð²Ð¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½Å²á¼º¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Ç²Ð¤ò°·¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤¬²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¡£
¡Ö°û¿©Å¹¤¬»ÜÀßÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÇå½þ¶â¡ÊÊÝ¸±¶â¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤â½Å²á¼º¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Áè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾Ù¤ò·Ð¤Ê¤¤¤ÈÇå½þ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°û¿©Å¹²ÐºÒ¤Ê¤éÇå½þ¤µ¤ì¤ë¡© È½·è¤¬½Ð¤Æ¤âÈï³²¼Ô¤¬¡Öµã¤¿²Æþ¤ê¡×¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï
¡Ç16Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¿·³ã¸©»åµûÀî»Ô¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·úÊª¤Î¾ÆÂ»¿ô¤Ï147Åï¡£¤¦¤Á120Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¥³¥ó¥í¤Î¾Ã¤·Ëº¤ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÇå½þ¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë»ÜÀßÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë£±²¯±ßÄøÅÙ¡£
¤È¤Æ¤âÁ´¸Í¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡Åª¤ËÇå½þÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë»ñÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ä¾Æ¤¬£²¡Á£³Åï¤Ê¤é¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨Çå½þÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â»³²Çå½þ¤µ¤ì¤ë²È¤Î²ÁÃÍ¤Ï»þ²Á³Û¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤·¤«»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö»þ²Á¡×¤È¡ÖºÆÄ´Ã£²Á³Û¡×¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡ÄÀ¸³èºÆ·ú¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¡×¤Î¾ò·ï
°û¿©Å¹¤Î½Å²á¼º¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇå½þ¶â¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤âºÛÈ½¤äÄ´Ää¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤»¤ë¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²ÐºÒ¤Ê¤É¤Ç²È²°¤¬Âç¤¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¿·ÃÛ¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÈºÆÄ´Ã£²Á³Û¡ÉÊä½þ¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¼«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¯²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¶áÎÙ¤Î²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¾Æ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÊä½þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸¤À¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀìÍÉôÊ¬¤À¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢Ï²¼¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¡£
»åµûÀî»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢67·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ12²¯±ß¶á¤¯¤ÎÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢147Åï¤Î¤¦¤Á80·ï¤ÏÊÝ¸±¤òÀÁµá¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£12²¯±ß¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢£±·ï¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ì¤Ð2000Ëü±ß¼å¡£²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¿´ºÙ¤¤¶â³Û¤À¡£ºÆÄ´Ã£²Á³ÛÊä½þ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤â°Â¿´¤À¤¬¡¢ºÆÄ´Ã£²Á³Û¤òÊä½þ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬£´¡Á£µÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÇå½þ¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£À¸³è¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÝ¸±¤ËÍê¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¼«¿È¤ÏÌ¿¤µ¤¨½õ¤«¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊä½þ³Û¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤Î¤Ï²Ð»ö¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß