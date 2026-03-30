横浜市の認可保育所で、別の園児から容姿を中傷されたり、「しね」と書かれた手紙を渡されたりしたことが原因で、被害を受けた園児が心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症したと報じられた。 3月上旬、被害園児の保護者らは記者会見を開催。「園の適切な対応があれば防げた」として、市に対し「いじめ」と認定し、第三者委員会による調査を実施するよう書面で求めたという。書面によれば、被害は2024年夏ごろから始まり、25年3月