注文殺到の最小・最安コンパクトカー

ホンダのインドネシア法人（ホンダ・プロスペクト・モーター）は2025年11月5日（現地時間）、同国の南スラウェシ州マカッサルで開催された「ガイキンドインドネシア国際オートショー 2025 マカッサル（GIIAS）」において、コンパクトカー「ブリオ（BRIO）」の同州における累計販売台数が3万5000台に達したことを記念する式典を開催しました。

ホンダ「ブリオ」は、インドネシアをはじめとするアジア新興国向けに開発された、Aセグメントのコンパクトハッチバックです。

【画像】超カッコイイ！ ホンダ最新型「“小さな”コンパクトカー」を画像で見る（77枚）

初代モデルは2011年に登場し、現行モデルは2018年にフルモデルチェンジした2代目にあたります。ボディサイズは全長3795mm×全幅1680mm×全高1485mmと、日本で販売されている「フィット」よりも一回り小さいサイズ感が特徴です。

パワートレインには、最高出力90PS・最大トルク110N・mを発揮する1.2リッター直列4気筒i-VTECエンジンを搭載し、トランスミッションはCVTまたは5速MTが組み合わされます。

インドネシア政府が定めるLCGC（Low Cost Green Car）政策に適合した「サティヤ（Satya）」グレードと、よりスポーティな装備を持つ「RS」グレードが展開されており、その手頃な価格と軽快な走りで、若者からファミリー層まで幅広い支持を集めています。

現地での価格は、「サティヤ S M／T」の1億7040万ルピア（1ルピア＝0.0094円の為替レートで約160万円）から、「RS CVT」の2億5820万ルピア（約243万円）までとなっています。

今回のGIIASマカッサル2025は、2019年以来6年ぶりの開催となる重要なイベントです。ホンダのブースでは、この記念すべきブリオを主役に据えるとともに、最新の電動化モデルである「HR-V RS e：HEV」や「ステップワゴン e：HEV」に加え、人気のSUV「WR-V」なども展示されました。

また、ブース内にはブリオをベースにしたレーシングシミュレーターも設置され、来場者がホンダのスポーツマインドを体感できるコンテンツも用意されました。

さらに、ホンダは今回の3万5000台達成を記念し、「Gaspol 35K Brio」と題したキャンペーンも実施しました。賞品には「iPhone 17 Pro」や「Apple Watch Series 10」などが用意され、記念イベントを盛り上げました。

※ ※ ※

インドネシア市場で圧倒的なシェアを誇るブリオの根強い人気と、ホンダの電動化への取り組みが示された今回のイベント。日本未導入のコンパクトカーですが、そのパッケージングの良さは日本の道路事情にもマッチしそうです。