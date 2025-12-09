JR湘南新宿ラインの電車内で露出した下半身を女性に押しつけたとして、警視庁が46歳の男を逮捕しました。

【写真を見る】走行中のJR湘南新宿ラインで女性に露出した下半身押しつけたか 46歳男を逮捕 女性が声かけたところ線路に逃走 警視庁

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、住居不定・職業不詳の岩渕達也容疑者（46）です。

岩渕容疑者は先月6日午前9時ごろ、JR大崎駅近くを走行中のJR湘南新宿ラインの電車内で、30代女性に露出した下半身を押しつけるわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性は違和感を感じたことから、JR大崎駅で岩渕容疑者に声をかけたところ、岩渕容疑者はホームから線路上に降り、逃走していたということです。

警視庁は、防犯カメラなどの捜査から岩渕容疑者を特定しました。岩渕容疑者は取り調べに容疑を認めた上で、「チャンスがあればいつでもやる」と供述をしているということです。

警視庁は、余罪を調べるとともに、この事件により、JR大崎駅では電車の遅延が発生していて、威力業務妨害の疑いでも捜査する方針です。