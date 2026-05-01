警視庁は１日、先月２９日に東京・福生市で男子高校生をハンマーで殴ったとして、殺人未遂容疑で公開手配されていた高林輝行容疑者を千葉・習志野市内で確保した。高林容疑者は自宅前で男子高校生２人をハンマーで殴ったほか、駆けつけた警察官３人に噴霧器で液体をまき、ケガをさせていた。自宅に立てこもったとして、警察が突入した際にはすでに姿はなく、逃走していた。警視庁は３０日、公開手配し、行方を追っていたが、