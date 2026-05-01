東京・福生市でおととい、男がハンマーで少年らを殴りつけてケガをさせ逃走していた事件で、警視庁は、1日、44歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕された高林輝行容疑者は、おととい午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、ハンマーで少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は、「うるさい」などといいながらハンマーで少年を襲った後、駆け付けた警察官らにも農薬のようなも