¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×Ì¼¤¬¸©³°¤Ë½¢¿¦¡£¿Æ¤¬¼þ¤ê¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤Ë¤¢Á³¡ª

¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤·¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢Ì¼¤Î¸©³°½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼þ¤ê¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë°¢Á³¤È¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»þÂåºø¸í¤â¿Ó¤À¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡©
¸©³°¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Ì¼¤¿¤Á
A»Ò¤Ë¤Ï20Âå¤ÎÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤âÂç³Ø¤Þ¤Ç¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤«¤éÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼2¿Í¤Ï2ºÐº¹¤ÇÃç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÇÂ¿¤Ë·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÇÆø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤ÏÄ¹½÷¤â¼¡½÷¤â¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¸©³°¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹½÷¤¬¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Î¸©¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼þ¤ê¤Î¿ÆÀÌ¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£