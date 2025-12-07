¼óÁê¤ÎÂæÏÑÅúÊÛÅ±²ó¤òÍ×µá¡¡¥¢¥¸¥¢Ê¿ÏÂÌÜ»Ø¤¹³Ø²ñ¤¬À¼ÌÀ
¡¡Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¦¡Ö¹ñºÝ¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±ÂÎ³Ø²ñ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦¿ÊÆ£±É°ìÃÞÇÈÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÇ¯¼¡Âç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤è¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤ËÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¡¢ÁÐÊý¤ËÁá´ü¤Î´Ø·¸½¤Éü¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ò¡Ö¿¼¤¯Í«Î¸¤¹¤ë¡£ÂÐÎ©¤Ï·ÐºÑÂ»¼º¤ä¹ñÌ±´¶¾ð¤Î°²½¤ò¾·¤¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÈ¯¸ÀÅ±²ó¤¬º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ºÇÁ±¤ÎÂÐ±þ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Å±²ó¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÅúÊÛ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤Ë¤è¤ë³°¸òÅØÎÏ¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£