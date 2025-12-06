元電機エンジニアが解説！2万円以下でRAM8GB、Android13搭載の「YolanAuto AIBOX」レビュー。選ぶべき理由6選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元電機エンジニアのたか氏が運営するYouTubeチャンネル「hack car channel(e-power)」が、「【これで2万以下安い】YolanAuto aiboxのレビュー！RAM８GBで20000円以下最強コスパ！不具合や使えない機能もない！AIBOXで一番おすすめしたい」と題した動画を公開。2万円以下という価格ながら、Android 13、RAM 8GBを搭載した高性能AI BOX「YolanAuto AIBOX」をレビューし、その実力を高く評価している。
動画でたか氏は、同製品を「めちゃくちゃ高性能なのにこの価格帯なの？」と評し、そのコストパフォーマンスの高さを強調。特に注目すべき点として、起動と処理速度の速さを挙げた。オクタコアCPUとAndroid 13を搭載しているため動作は非常にスムーズで、氏は「処理がやっぱ速いですね」と感心した様子を見せた。
機能面では、YouTubeやNetflixなどの動画アプリが快適に視聴できる点を解説。YouTubeショート動画も画面の比率が崩れることなく再生可能で、その完成度の高さを称賛した。さらに、ナビゲーションアプリと音楽アプリなどを同時に表示できる画面分割機能や、最大512GBまでのmicroSDカードに対応している点も紹介。動画や音楽データを本体に保存して楽しむことができる。
また、本製品はAI BOXとしての機能だけでなく、ワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoアダプターとしても機能する「3-in-1」仕様である点も大きな特長だ。これにより、「USBケーブルなしでもAndroid Auto使えちゃいますよ」と、スマートフォンをワイヤレスで接続できる利便性をアピールした。
たか氏は、高速な処理性能、多彩な動画・音楽再生機能、そしてワイヤレスでのスマホ接続機能まで備えながら、2万円以下で購入できる「YolanAuto AIBOX」を「最強コスパ」と結論付けた。手頃な価格で車内エンターテイメントを充実させたいユーザーにとって、有力な選択肢となるだろう。
動画でたか氏は、同製品を「めちゃくちゃ高性能なのにこの価格帯なの？」と評し、そのコストパフォーマンスの高さを強調。特に注目すべき点として、起動と処理速度の速さを挙げた。オクタコアCPUとAndroid 13を搭載しているため動作は非常にスムーズで、氏は「処理がやっぱ速いですね」と感心した様子を見せた。
機能面では、YouTubeやNetflixなどの動画アプリが快適に視聴できる点を解説。YouTubeショート動画も画面の比率が崩れることなく再生可能で、その完成度の高さを称賛した。さらに、ナビゲーションアプリと音楽アプリなどを同時に表示できる画面分割機能や、最大512GBまでのmicroSDカードに対応している点も紹介。動画や音楽データを本体に保存して楽しむことができる。
また、本製品はAI BOXとしての機能だけでなく、ワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoアダプターとしても機能する「3-in-1」仕様である点も大きな特長だ。これにより、「USBケーブルなしでもAndroid Auto使えちゃいますよ」と、スマートフォンをワイヤレスで接続できる利便性をアピールした。
たか氏は、高速な処理性能、多彩な動画・音楽再生機能、そしてワイヤレスでのスマホ接続機能まで備えながら、2万円以下で購入できる「YolanAuto AIBOX」を「最強コスパ」と結論付けた。手頃な価格で車内エンターテイメントを充実させたいユーザーにとって、有力な選択肢となるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
元電機エンジニアたか、「バンデットは“舐めない方がいい”」安定感＆加速力を絶賛！
元電機エンジニア・たかが徹底解説！AURA e-POWER「エンジンが勝手に動く理由とは？」
元電機エンジニアたか氏「ノートの加速感はクセになる！でもフィットの調整力も侮れない」日産ノートvsホンダフィット徹底比較
チャンネル情報
e-power日本一チャンネルプロ（自称）のこと元電機エンジニアたかですe-powerプロ（自称）が日産のe-powerを起点に車のレビュー！購入検討者の視点でいい所、微妙な所しっかりとお伝えしていきます日産車に限らず自分に合った車を選びましょう！