米Netflixは現地時間12月5日、米Warner Bros. Discovery(WBD)の買収で最終合意に至ったと発表した。映画やテレビ番組のスタジオ部門、ケーブルテレビのHBOなどが対象で、買収額は720億ドル。

買収する事業は、スタジオ事業とケーブルテレビ「HBO」、動画配信サービス「HBO Max」など。Netflixは、今回の買収により「Netflixの強みである革新性とグローバルな展開力、業界最高峰のストリーミングサービスと、Warnerが1世紀に渡って築いてきたワールドクラスのストーリーテリングが結びつく」としている。

これにより、Netflixユーザーは、既存の作品ラインナップに加え、HBO/HBO Maxのコンテンツである「ゲーム・オブ・スローンズ」や「オズの魔法使い」、「ザ・ソプラノズ」、DCユニバースなどの作品群も楽しめるようになるとのこと。

またNetflixは買収後も、Warnerの現行事業を継続し、劇場公開を含む強みをさらに発展させる方針。またNetflixのスタジオ機能も強化され、アメリカにおける制作能力の大幅な拡大、長期的にオリジナルコンテンツへの投資継続・拡大が可能になるとしている。