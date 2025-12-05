『脚長見え & 体型カバー』に“この1本”！【GU】40・50代の冬に♡「新作パンツ」

1本でスタイルアップと体型カバーの2役に期待できる新作パンツが【GU（ジーユー）】からお目見えしました！ 裾にかけて細くなるテーパード × ワイドなシルエットは、トレンド感バツグン。手持ちのパンツと置き換えるだけで、大人世代の冬コーデをグッとおしゃれ上級者見えさせてくれそうです。今回はそんな注目のパンツの魅力を、GUスタッフさんのハイセンスな着こなし術とあわせて紹介します。

ワイドなテーパードシルエットで脚線を自然にカバー

【GU】「ブラッシュドワイドテーパードパンツQ」\2,990（税込）

裾にかけてゆるやかに曲線を描くシルエットが、一点投入で絵になるこちらの新作パンツ。たっぷりとしたカーブラインとテーパードシルエットのすっきり感を両立させたデザインは、脚線をナチュラルにカモフラージュしてくれそうです。「ほどよくしっかりと厚みのある裏起毛素材」（公式ECサイトより）を使用しており、冬の1軍パンツとして頼りにしやすいはず。

淡色のワントーンコーデも縦シームですっきりと

淡いベージュのパンツに、同系色のニットチュニックを合わせた上品なワントーンコーデ。裾にかけて細くなるすっきりシルエットと、縦ラインを強調するフロントタック & シームのおかげで、明るめのカラーでも膨張して見えにくいのが嬉しいポイントです。表はクリーンな風合いの素材のため、同系色なら異素材感が強いトップスと組み合わせるのがGOOD。

おしゃれを格上げするニュアンスカラーの差し色

パキッとしたモノトーンのレイヤードコーデには、渋みのあるオリーブのパンツをチョイス。ニュアンス感のある色味が黒や白のコントラストの強さを和らげ、単純なモノトーンコーデから一歩進んだハイセンスな着こなしにアップデートできそう。丸みを帯びたテーパードシルエットをあえてルーズに穿いて、こなれ感を演出してみて。

オンオフ着られるブラウスとのキレイめコーデ

「脚長効果 & 体型カバーがこれ一本で叶う」と、スタッフのMikuさんもプッシュ。オフホワイトのボウタイブラウスにブラックのパンツを合わせれば、オンオフ兼用できそうなキレイめコーデが完成します。ジャケット感覚で羽織れるダークグレーのコートを合わせて、とことん端正にまとめるのがおすすめ。パンツのシルエットに余裕があるため、防寒用のインナーも仕込みやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ