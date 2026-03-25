―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第566回をよろしくお願いします。◆厳選したGUマストバイ今季のGUは良品づくし！！！！今回は選りすぐりのものだけ紹介します。◆“シワのつかないかっこいいシャツ”・イージーケアブロードシャツ2490円10年前なら考えられないほど、“シワがつかないシャツ