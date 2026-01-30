今週末に「GU」でチェックしたいアイテムを3つ厳選して紹介します。東京バーゲンマニア編集部が注目したのは、2026年1月27日に値下げされたアイテムです。2000円以下で買えるパンツ2商品を取り上げます。脚長見えパンツは1290円にヘビーウェイトワイドストレートパンツ適度なゆとりを持たせたワイドストレートシルエットのパンツです。あたたかみのある裏起毛スウェット素材で、熱を外に逃がしにくい保温機能が付いています。まさ