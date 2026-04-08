ファストファッション業界で広がる“ポケモンコラボ”。その裏で、ある共通の声が再び浮上している。カジュアルブランドのGUは、2026年5月22日から『ポケットモンスター』とのコラボコレクションを発売する。テーマは「夏の海」。ピカチュウやラプラスなど人気ポケモンを取り入れた、爽やかなマリンテイストのTシャツやラウンジウェアが展開される。【写真】キッズの方がかわいい？実際に発売されるGU×ポケモンコラボアイテム