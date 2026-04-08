―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第568回をよろしくお願いします。◆GU ENGINEERD GARMENTS全型レポート東京を代表するセレクトショップでカルト的な人気を誇る「ネペンテス」。海外バイヤーからも一目置かれているこのショップから生まれたのが「needles」や「ENGINEERD GARMENTS」。服好きのみ