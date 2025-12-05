この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実は衝動じゃない？夫婦が離婚を決断する「本当の瞬間」とは。4万件の相談で見えた共通点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で、「人が離婚を決断するとき！4万件の相談で見えた本当の理由」と題した動画を公開。4万件以上の相談実績に基づき、夫婦が離婚に至る決断の瞬間に共通するポイントを解説した。



岡野氏はまず、「離婚というのは感情的に『もう無理』っていう衝動で決めるものではありません」と断言する。多くの人は何年も悩み、努力を重ねた末に、これ以上関係を続けては自分が壊れてしまうと感じたときに、ようやく決断に至るという。離婚は終わりではなく、「もう一度人生を立て直すための選択」であると位置づけた。



動画では、離婚を決断する瞬間に共通する5つのポイントが挙げられた。その一つが「幸せな未来が想像できなくなったとき」である。岡野氏は、「この人といても笑えない」「将来の話をする気にもなれない」といった感情が続くと、関係は終わりに近づいていくと説明。「人は希望がある限り頑張れますが、その希望が見えなくなった時に関係を手放す覚悟が生まれてしまいます」と語った。



また、「損か得かで考えたときに『損』しか見えなくなったとき」も重要な決断のタイミングだという。岡野氏は、離婚の決断は感情だけでなく、現実の天秤で決まることがあると指摘。浮気の繰り返しや借金、暴言など、我慢を重ねても相手の態度が変わらなければ、「得られるものは苦しみ、つらさしか残りません」と述べ、関係を続けることが自分にとって「損」でしかないと判断したときに、人は現実的な道を選ぶと解説した。



さらに、「努力しても報われないと感じたとき」も離婚の引き金になる。岡野氏は、多くの人が関係修復のために何度も立ち上がろうと努力すると前置きした上で、「相手が変わる気がない」「同じ問題が繰り返される」状況が続くと、次第に心が折れていくと説明する。そして、「できることは全部やった」と自分の中でやりきったと思えたとき、人はようやく後悔なく離婚という言葉を受け入れられるようになるとした。



岡野氏は、夫婦が離婚を決断する瞬間は感情の爆発ではなく、「もう幸せな未来が描けないと悟った時に訪れます」と結論付けた。離婚は決して逃げではなく、自分を犠牲にしないための「前向きな一歩であり、守りです」と述べ、動画を締めくくった。