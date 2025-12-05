この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏、映画『国宝』を「悪魔に魂を売った男の話」とバッサリ「映画館で観た方がいい」と力説するワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【映画レビュー】『国宝』観てきました！」と題した動画を公開。俳優・吉沢亮が主演を務める映画『国宝』について、鑑賞後の興奮冷めやらぬ様子でその魅力を語った。



高須幹弥氏は、久しぶりに映画館へ足を運んだことを報告。観客は高齢層が中心だったと述べつつ、映画の感想として「正直ね、感動しましたね。なかなかいい映画ですよ」と絶賛した。続けて、これから観る人に向けて「国宝はね、やっぱ映画館で観に行ったほうがいい」と力強く推奨した。



動画の後半では、ネタバレを含みつつ詳細なレビューを展開。本作が約3時間に及ぶ長編であることに触れ、Z世代のような若い視聴者には「ちょっと退屈かもしれない」と前置きしつつも、その壮大な物語を解説した。高須幹弥氏は、ヤクザの息子として生まれた主人公が、歌舞伎の世界で人間国宝にまで上り詰めるまでの物語であると説明。その過程を「悪魔に魂を売った男の話」「復讐の心を持った男のストーリー」と表現し、主人公が芸のためになりふり構わず、あらゆるものを利用して成り上がっていく姿を、本作の核心的な魅力として挙げた。



また、高須幹弥氏は、作中に「濡れ場、お色気シーン、S〇Xシーンが結構てんこ盛り」であることにも言及し、意外な側面も紹介した。氏は、本作を単なる成功物語ではなく、人間の業や執念を描いた重厚な作品であると総括し、映画館での鑑賞を改めて勧めて締めくくった。



