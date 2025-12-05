Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月5日は、Qi2認証による最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「Zapix 2-in-1 MagSafe ワイヤレス充電器」が、11月に発売したばかりながらお得に登場しています。

UGREEN Zapix ワイヤレス充電器 MagSafe 15W Qi2認証 2-in-1 イヤホン iPhone ワイヤレス充電 マグネット式【卓上用/48°絶妙な視角 】 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ & AirPods対応 1mケーブル付き 2,244円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2の15W急速充電と同時充電！ UGREEN製2-in-1ワイヤレス充電器が発売したばかりで44％オフの大特価に

Qi2認証による最大15Wの急速ワイヤレス充電に対応したUGREEN（ユーグリーン）の「Zapix 2-in-1 MagSafe ワイヤレス充電器」が、11月に発売したばかりで44％オフの大特価中！

iPhone 17 Proなら、30分で0％→37％まで充電でき、気づいたら充電が切れていたというタイミングでもすぐに対応可能に。iPhone 17〜12シリーズとAirPods 2/3/4を同時に充電可能。ケーブルを複数用意する必要がなく、デスク周りがすっきりまとまります。

48°の絶妙な角度で動画視聴も捗る。温度制御機能も備えて充電速度が遅くなることなし

MagSafe対応の充電パッドは視認性と操作性のバランスが取れた48°の固定角を採用しており、レシピ動画の確認、ビデオ会議、チャット返信など充電しながら使うシーンでも扱いやすい角度に。

安全面では、1秒間に200回の温度監視を行うThermal Guard温度制御技術を搭載。異常な発熱を検知すると自動で出力を調整し、従来ありがちだった熱で速度低下してしまう事態を避けられます。

短絡保護・過電流保護・過熱保護・異物検出の多重保護も備えており、夜間充電でも安心して使えますよ。

