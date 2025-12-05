1999年に野村監督が就任…春季キャンプは「食事はちょこっとだけ」

力が入らなくなった。1999年シーズンから阪神は野村克也監督体制になった。元虎戦士の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉 伸」店主）は、開幕4戦目の広島戦（4月6日、広島）に先発で起用されたが、4回5失点で敗戦投手となって、2軍落ち。その後、1軍に復帰したものの15登板、2勝7敗、防御率3.27で終わった。前年（1998年）は8勝を挙げ、右肘故障から完全復活の兆しを見せていたのが、いったいどうしたのか。これには“体重問題”があったという。

“想定外”の成績ダウンだった。中込氏はプロ9年目の1997年に7勝、10年目の1998年に8勝をマークし、1993年オフに受けた右肘トミー・ジョン手術（側副靱帯再建術）からの復活の階段を上がり始めた。当初は1軍に復帰しても「イメージ通りのボールが投げられなかった」が、それも徐々に解消されていき、さらなるジャンプアップを目指して、11年目の1999年シーズンに突入したはずだった。ところが、わずか2勝。うまくいかなかった。

ダイエット失敗が響いたという。「野村さんが（阪神に）来て、すぐの時に『お前、痩せろ！ 100キロ以下にしろ！』との指令が出たんです」。その頃の中込氏は「110何キロかはあったと思う」と言い、15キロくらいの減量を求められたようだ。「『わかりました』といって（オフの間に）やったんだけど、キャンプまでに落としたのは2、3キロ。それじゃあ、駄目ということで『キャンプ中に下げます』と言ってね……」。

1999年高知・安芸市での春季キャンプで中込氏の減量大作戦がスタートした。「食事はちょこっとだけ。野菜中心で炭水化物は減らした。1か月で10何キロは落としました。練習には集中できませんでしたね。ちょっと抜いたりしながらやっていましたけど……」。ノルマは果たした。だが、状態は悪くなったという。「急に痩せたから、筋肉が落ちてカスカスというか、肩にしまりがなくなって、力が入らなくなったんですよ」。

当然、投球にも影響した。「おかしいなぁ、おかしいなぁと思ってやっていました。投げても全然しっくりこないんでね。まぁ、これは自分のやり方が悪かった。間違っていました。痩せるには段階があってトレーニングしながら痩せるというのを、飯をあまり食わずに、一気に1か月で痩せようとしたお前が悪いんだって感じですよね。知識もなしに、計画性もなしに、ただ痩せたらいいんでしょって考えてやってしまったので……」。

自分らしい投球ができず…「もうええやん。太ろう」

それでも懸命に調整して、開幕ローテーション入りを果たした。シーズン初登板は開幕2カード目初戦の敵地・広島市民球場での広島戦先発だった。結果は4回5失点。「その日に2軍へ行けと言われました」というが、これに関して中込氏はバツが悪そうにこう明かした。「広島戦の前が東京（4月2日〜4日までの開幕巨人3連戦、東京ドーム）で、そこでは投げる予定がなかったから、飲みまくって……。まぁ、そういう話も野村さんの耳に入っていたんでしょうね」。

5月に入って1軍復帰したが、本調子には程遠かった。体は野村指令通りに痩せた状態をキープしていたが、肝心要の自分らしい球が投げられなかった。5月半ばには再び2軍落ちとなった。そして開き直った。「まぁまぁ、いろいろやったけど成績が出ない。もうええやん。太ろうと思ったんです」。7月下旬に再昇格。そこからは先発ローテーションに入って投げた。8月17日の横浜戦（横浜）では7回2/3、1失点でシーズン初勝利を挙げるなど投球内容もよくなった。

太りだしても、野村監督からは何も言われなかったそうだ。「先発でチャンスをくれたし、頑張ろうと思いました」。だが、今度は打線の巡り合わせが悪かった。9月は0勝4敗。その間にKOされたのは一度だけ。あとは8回2失点でも、6回1失点でも勝ちがつかないどころか負けがついた。「でも、それはねぇ……。0点に抑えていれば絶対負けはなかったわけですから。7回を投げて3点以内に抑える。僕はそれしか考えていませんでしたよ」。

痩せて不調に陥り、太って調子を取り戻した1999年は中込氏にとっては大変なシーズンだった。2軍調整も長かったが、そこでは……。「2軍監督が岡田（彰布）さんの時でしたね」。まさかの出来事、悔やんでも、悔やみきれない一件が起きたのも、その年だった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）