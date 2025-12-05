¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡Ö¥à¥é²½¡×¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÆ±½ñ¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÆüËÜ¼Ò²ñÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤È¤â¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¡×¤È¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Î´Ø·¸À¤òÉ³²ò¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍýÉ¾ÏÀ²È¤¬¡¢¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤è¤ê¤âÄ®¤Î¾ÆÄ»²°¤µ¤ó¤òÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±
¡¡¤·¤Ð¤·¤ÐÆ±Ä´°µÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£²¤ÊÆ¤Ë¤ÏÆ±Ä´°µÎÏ¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤»¤º¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤·¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Æ±Ä´°µÎÏ¡Êpeer pressure¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¸½¾Ý¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌôÊª¤ä°û¼òÅù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤ª¤ª¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÆ±Ä´°µÎÏ¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¤¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Í§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤éÃç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ½èË¡¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖD.A.R.E.¡×¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢Á´50½£¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ä´°µÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÆ±Ä´°µÎÏ¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆüËÜ¼Ò²ñÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØÆ±Ä´°µÎÏ¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¯ºö³ØÉô¤ÎÂÀÅÄÈ¥¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö½¸ÃÄ¡×¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤ËÂçÊÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¥à¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö´ðÁÃ½¸ÃÄ¡Ê¶¦Æ±ÂÎ¡Ë¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢´ë¶È¤ä³Ø¹»¡¢À¯ÅÞ¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÜÅª½¸ÃÄ¡ÊÁÈ¿¥¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢´ë¶È¤È¤ÏÅöÁ³ÌÜÅª½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÁÈ¿¥¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±½ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÀÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤¤ï¤á¤Æ´ðÁÃ½¸ÃÄ¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¶¦Æ±ÂÎ¡Ë¤Ë¶á¤¤½¸ÃÄ¤ËÊÑÍÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤¬¶¦Æ±ÂÎ²½¤¹¤ë¡×¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¡ÖÁÈ¿¥¤¬¥à¥é²½¤¹¤ë¡×¼Ò²ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¥à¥é²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¡½¡½¤³¤³¤Ë½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢Íý²ò¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Î»ØÅ¦¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Êµ¬ÈÏ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡£ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤½¤Îµ¬ÈÏ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¾×ÆÍ¤òµ¯¤³¤µ¤º¤Ë¤¹¤à¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Êµ¬ÈÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë½¸ÃÄ¤Î¡¢ºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¤Ê¤Ë¤«¡£
¡¡¥à¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£¥à¥é¤ä²ÈÂ²¤Ë¡¢ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÁÅýÅª¤Ê´·½¬¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ä¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤å«¡£¤³¤ì¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Êµ¬ÈÏ¡×¤È¤·¤«¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥à¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶Å½¸À¡Ê¤®¤ç¤¦¤·¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¤¡£¥à¥é¤ä²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Êµ¬ÈÏ¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÅÅöÀ¤òµ¿¤¦¤³¤È¤µ¤¨º¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Îµ¬ÈÏ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡×¤ÎÆü¾ï¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥à¥é¤ä²ÈÂ²¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¾åµþ¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°°Ü½»¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³ëÆ£¡¢íõ½ä¡¢íÂíà¤¬È¼¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¡Ê¤È¤¤Ëº¿¡Ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Àä±ï¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤ÎÆÇÀ¤òÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î»ÙÇÛ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë²ÈÂ²¡¦·ì±ï¤Î¶Å½¸À¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¤Î»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¡×¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡Ö¥à¥é²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¡×¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¥à¥é²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¶Å½¸À¤Î¹â¤µ¡×¤æ¤¨¤Ë¥à¥é²½¤¹¤ë¤Î¤À¤·¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¤¬¶¯¤¤¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¶Å½¸À¤¬¹â¤¤¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Êµ¬ÈÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð°ÊÁ°¡¢¤¢¤ëÎÁÍýÉ¾ÏÀ²È¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤ÐÄ®¤Î¾ÆÄ»²°¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹âµé¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÎòÁ³¤È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÑ¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¾ÆÄ»¤Î¿©¤ÙÊý¤ËÅý°ì¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ªÅ¹¤´¤È¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÈó¹çÍýÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¡×¤ÏÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¡ÖÇÓ½ü¡×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤³¤ì¤é¥í¡¼¥«¥ë¿©¤Ï¡¢Á´¹ñÅý°ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ê¬¡¢¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Èµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¡Ö°ì¸«¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤òË¬¤Í¤ë¤è¤ê¤â¡¢´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤¤¤Æ¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡½¡½¤½¤¦Èà¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤«¡¢Å¾¿¦¤ÎÍÆ°×¤Ê²¤ÊÆ´ë¶È¡ÊÌÜÅª½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¡Ë¤È¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶Å½¸À¤Î¹â¤¤ÆüËÜ´ë¶È¡Ê¥à¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¡Ë¤Î°ã¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ±Ä´°µÎÏ¤Ï¡¢¶Å½¸À¤Î¹â¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Â¿´´¶¤äµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°Â¿´´¶¡×¤È½¸ÃÄÀõÎ¸¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£