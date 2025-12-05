スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

東京都民の生活を応援するとして、1人あたり1万1000円相当のポイント付与を決定した東京都。ポイントを受け取るには「東京都公式アプリ」などのインストールが必要なので、今のうちに準備しておこう。

ポイントをもらうのに必須となる「東京都公式アプリ」

500ポイントもらえる「最終検証」が12月15日スタート

「東京都公式アプリ（通称「東京アプリ」）」は、都内で行われるイベントなどの各種情報や、行政サービスを提供することを目的に開発された都民向けのアプリ。

現在はイベント参加などでポイントを獲得でき、それを使って特定の有料施設を利用したり、他のポイントサービス（au PAY、dポイント、メルカリポイント、楽天ペイ、Vポイント）に交換したりできる。また、行政サービスに関する情報や、その手続きのための外部リンクなどが掲載されている。

東京都ではこの東京アプリを通じて、2025年度内に1人あたり1万1000円相当のポイントを付与する予定だ。ポイントを受け取るためには本人確認のための別アプリもインストールし、有効なマイナンバーカードも用意しておく必要がある。

2025年12月5日現在、ポイント付与の時期は決定しておらず、東京アプリ上での本人確認の機能も未実装。

しかし12月15日より、その準備作業となる「最終検証」が実施される予定だ。最終検証には条件が合う人なら誰でも参加でき、しかも500ポイント獲得できるので、今のうちに備えておこう。

各種イベントや行政サービスに関する情報が集まっている

イベント参加などで獲得したポイントは他のポイントサービスへ交換できるほか、施設利用料代わりに使うことができる

ポイント付与の条件と、そのための準備

1万1000円相当のポイントをもらえるのは、東京都在住の（東京都に住民登録している）15歳以上で、東京アプリで本人確認などの必要な手続きを完了している人、とされている。

12月15日13時開始、12月26日18時終了予定の最終検証は、その「本人確認などの必要な手続き」をアプリ上でスムーズに行なえるようにするための「東京都側の準備」となる。

あくまでも検証なので正式な本人確認はそれ以降となるようだが、検証が開始したらすぐに参加できるように、現段階で可能な以下の内容について作業を進めておこう。

必要なもの

東京アプリのインストール

有効なマイナンバーカード

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ

東京アプリをインストールして初期設定を終えたら、次にデジタル認証アプリもインストールし、マイナンバーカードをスマホにかざして情報登録しておく、というのが今できること。

12月15日には東京アプリ上で本人確認の操作が可能になり、デジタル認証アプリを通じて本人確認する、という手順になるはずだ。

本番の本人確認や、1万1000ポイントの付与はそこからまた少し先の話になると思われるが、一度「最終検証」に参加しておけば本番時にも迷ったりすることなしに素早く手続きできるだろう。時間のあるときにぜひとも事前準備を済ませておきたい。

「デジタル認証アプリ」もインストール

利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力後、マイナンバーカードをスマホにかざして読み取れば完了

これで12月15日スタートの最終検証の用意が整った