日本プロ野球界のレジェンドが明かした、衝撃の“本音”。数々の栄光を手にした偉大な人物が語ったのは、あまりに謙虚な内容だった。

【写真】サンモニ視聴者に衝撃が走った、落合博満氏の激変ビジュアル

メジャーには「通用しません」

12月1日に放送された特番『国民5万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙』（テレビ朝日系）に出演したのは、現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としても中日ドラゴンズを4度の優勝に導いた落合博満氏。

番組では、5万人のファンが野球界のレジェンドを投票で選出。トップ20が発表された中、落合氏は6位に選ばれていた。そんな落合氏より1つ上の5位に選ばれたのは、日本人初のメジャーリーガーとなった野茂英雄氏。

海を渡って活躍する選手が多く存在する現在があるのは、紛れもなく野茂氏の功績によるものだろう。番組の中で、そんな野茂氏について聞かれた落合氏は、

「プロに入って、4回の最多勝。それも凄いけど、もう日本でやり残したのはないんだと思う。それで（メジャーに）行って、活躍するというのはやっぱり大したもんですよ」

と手放しで称賛を送った。

番組MCの爆笑問題・太田光が「落合さんも今だったらメジャーに？」と質問したが、落合氏は「あっ、通用しません」とまさかの即答。太田が「そんなことはないじゃないですか？」と切り返すも、首を振りながら「通用しません」とはっきり断言したのだった。

かつて一時代を築いた名手が明かした、謙虚な姿勢。その背景には、現役のメジャーリーガーに対する確かなリスペクトがあるようだ。

「落合さんは、これまでにもテレビ番組やYouTubeでたびたびメジャーリーガーについて言及しています。特に、二刀流で活躍するドジャースの大谷翔平選手については“（対戦したら）打てる気がしない”とその実力に白旗を挙げるほど。大ファンであることも公言していて、“サイン？ できたら欲しいなと思います”“記念切手・本とか買いましたもん”と『推し活』発言までしていて、なんともお茶目な一面も。昨今の活躍に関しては“彼は何をやっても、もう驚かない。その次元の選手”と最大限の賛辞を送っています。

そのほか、メジャー4シーズン目を迎えて30本塁打・100打点を記録したカブスの鈴木誠也選手についても、“素晴らしい”“これからの野球人生、本人にとっても非常に自信になるんじゃないのかな”と評価。大谷選手と鈴木選手はともに現在32歳ですが、年齢についても“一番脂の乗ってくるような年齢”“これからもっと良くなる可能性は非常に高い”と語るなど、今後のさらなる活躍にも期待を寄せています」（野球専門誌ライター）

名選手、名監督を経て現在は1人のファンとして野球を楽しんでいる様子の落合氏。輝かしい功績を持つ彼の言葉が、現役選手の背中を力強く後押ししてくれることだろう。