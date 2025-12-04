米ポッドキャスト番組に出演

米大リーグ・ドジャースのマックス・マンシー内野手が米ポッドキャスト番組に出演。同僚である大谷翔平投手の陽気な一面について語っている。

野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演したマンシー。番組ホストの元MLB捕手のエリック・クラッツ氏が「（番組に）女性プロデューサーがいるんだけど、彼女がある“説”を唱えているんだ。僕もそれに反対ではない。ショウは人をちょっとだけからかうのが好きなんじゃないかと。ほんの少しだけ」と、大谷について切り出している。

クラッツ氏は大谷のお茶目な姿に注目。「MVPを受賞した時、彼は奥さんじゃなくて犬にキスした。あとは、ファンへの感謝のメッセージを出した時も、『ファンの皆さんありがとう』の投稿がSNSで『え、ショウは引退するの？』『何が起きてる？』と騒がれたりして……」と次々に例をあげると、「ショウは、あのストイックな外見よりも、実はこういう小ネタや、からかうのが好きだったりするのかな？」と改めて尋ねている。

それに対してマンシーは「ショウはとても面白い男だよ。そういう部分は少しだけあるかもしれないね。正直、全部は分からないけど、彼は本当に面白い」と回答。「みんながあまり知らない部分だと思うけど、本当に面白い」と繰り返した。

続けて「楽しく過ごすことが大好きなんだ。球場に来るのも楽しんでるし、性格も素晴らしい。クラブハウスでもいつも笑顔で、グラウンドではあまり見られないけど、あれが彼の本当の姿だ。楽しいことが大好きな素晴らしい人だ」と、大谷の意外な一面を紹介していた。



（THE ANSWER編集部）