¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´Ú¹ñÀï¤ÇÉâ¤¤Ü¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¼ê¿Ø¤Îàµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÃû¸õá
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤Ë¤âÂ¿¾¯¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡ËÎ¨¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÂåÉ½Áª½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¹Ê¤ê¹þ¤ßºî¶È¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢£Î£Ð£Â¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ñÆâÁÈÁª¹Í¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿£±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëàÃû¸õá¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤ÏÄ¾µå¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬¸Ä¡¹¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤è¤ê¤â²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£Àè¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î£²»î¹ç¤Ï£Î£Ð£Â¤Î¸øÇ§µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£×£Â£Ãµå¤ò»ÈÍÑ¡£¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï£±£²¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö£×£Â£Ãµå¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Î¼«Ê¬¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡¢£³¿Í¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»ø´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤âÇ¡¼Â¤Ëàµå¼ÁÊÑ²½á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤È¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢£Î£Ð£Â¤È¸½ºß¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤È¤Î°ã¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÀ©µåÎÏ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤À¡£¤È¤³¤í¤¬£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖÉð´ï¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¶¯²½»î¹ç¤Î£²»î¹ç¤Ç£±£°»Íµå¤È»øÅê¼ê¿Ø¤ÏºÙ¤«¤¤À©µåÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ø´Ø·¸¼Ô¤Ï¤à¤·¤íà¤½¤ÎµÕá¤Î¸«²ò¤À¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬£Í£Ì£Â¤ä£Ë£Â£Ï¡Ê´Ú¹ñ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤ä¡¢£Á£Â£Ó¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼«Æ°È½Äê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤È¤Î°ã¤¤¡£°ìÈÌÅª¤ËÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¡¢¤ä¤ä¶¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¡¢¥·¥å¡¼¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²£¤ÎÊÑ²½µå¤ÇÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢ÍÍø¤ËÅêµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÁ´¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤À¤±¤Î·¹¸þ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤¬»ö¼Â¾å¤Î£Í£Ì£Â¼çºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤â¹ñºÝÅª¤Ê¼çÎ®¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î·üÇ°¤òËÜÈÖÁ°¤Ë´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼ý³Ï¤À¤í¤¦¡£ËÜÈÖ¤ÇàÁª¤Ö¤Ù¤¿Íºàá¤Î»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Î»Í¶ù¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤è¤ê¡¢µå¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÄã¤È±ü¹Ô¤¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê»ø´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡ÊÅ¬±þ¡Ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢£Î£Ð£ÂÅê¼ê¤Î¿ÍÁª¤Ë¤â¿µ½Å¤ÊÀººº¤òÍ×¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£