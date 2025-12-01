『ドラクエI＆II』リメイクの全キャスト発表 サブキャラ＆ボスまで豪華な声優陣
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』の全キャストが1日、公式サイトで発表された。
【画像】ムーンブルク王女の姿が…笑える『ドラクエ』4コマ漫画
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、一緒に冒険できる新キャラ「サマルトリアの王女」が登場することでも話題となっている。
■『ドラクエ1』キャスト
主人公：花江夏樹
ローラ姫：茅野愛衣
ラダトーム王：桐本拓哉
まどろみの妖精：長縄まりあ
もくろみの妖精：松田颯水
こだまの妖精：ファイルーズあい
夢の妖精：恒松あゆみ
精霊ルビス：安野希世乃
雨の賢者：江越彬彬
虹の賢者：島田岳洋
カンダタ：森川智之
りゅうおう：大塚芳忠
潘惠子、佐藤はな、浜添伸也、廣瀬武央、山口惠
■『ドラクエ2』キャスト
ローレシアの王子：内田雄馬
サマルトリアの王子：福山潤
ムーンブルクの王女；上坂すみれ
サマルトリアの王女：篠原侑
ローレシア王：藤真秀
サマルトリア王：小松史法
サマルトリア王妃：本名陽子
ムーンブルク王：志村知幸
ラダトーム王：内田直哉
デルコンダル王：西前忠久
ベラヌールの老神父：仲野裕
ペルポイの大将：竹内良太
ペルポイの自警団副団長：石上裕一
モーくん：小市真琴
ラゴス：佐藤悠雅
ミリア：和泉風花
エレイン：羊宮妃那
人魚の女王：小松由佳
アトラス：藤沼建人
ベリアル：宮内敦士
バズズ：鶴岡聡
ミリエラ：Lynn
ハーゴン：鈴村健一
しんりゅう：稲田徹
宮田幸季、中博史、佐藤利奈
梅原裕一郎、角倉英里子、伊原正明、浅野良介、篠原彰宏、木村太飛、兼政郁人、杉山優斗、根本京里、元吉有希子、安田陸矢、林大地、武田太一
