¡Ú¥íー¥È¥¸ー¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿ÌÜÌô¡Û 6·î10Æü～ ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§715±ß～ ¥íー¥ÈÀ½Ìô¤Ï¡¢6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥íー¥È¥¸ー¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿ÌÜÌô¡×¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿¤ÎÌÜÌô¡£