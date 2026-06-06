埼玉県川口市で発生したケアマネジャー（介護支援専門員）殺人事件。ケアマネの女性を襲った60歳の男（のちに自殺）は、自ら110番通報した際、「お金をだまし取られたので殺そうと思った」と話していたという。男は90歳代の母親と二人暮らしで、被害者のケアマネは母親の担当だった。＊＊＊【画像】「3割以上がカスハラ被害に…？」意外すぎる実際のアンケート結果をみる社会部記者は言う。「被害者は事件が起こった6月1日、