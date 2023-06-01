「スライム」をモチーフにしたマグカップ6種 6月6日に発売GAME Watch

「スライム」をモチーフにしたマグカップ6種 6月6日に発売

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スライムをモチーフにしたマグカップ6種が6月6日に発売される
  • 持ち手の部分に「スライム」のマスコットがついたマグカップ
  • 価格は各1980円で、価格は各1980円となっている
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