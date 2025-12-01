高市首相「いいから黙って全部オレに投資しろ」“進撃の巨人”のセリフで対日投資呼びかけ…レアアースの調達網強化も強調

高市首相は1日、東京都内で開かれた、サウジアラビアの投資研究所「FII」が主催する国際会議で挨拶し、サウジアラビアでも人気の日本の漫画・アニメ作品「進撃の巨人」に登場するセリフを引用して、日本への投資を呼びかけた。さらに中国が世界的シェアを誇るレアアースの調達についても「レアアースをはじめとする重要鉱物の代替供給ルートの確率など、サプライチェーン強靭化のための施策をさらに強化していく」と述べた。

高市首相は会議に出席した投資家や企業に向けて、「高市内閣における成長の肝は、危機管理投資だ。経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、健康・医療安全保障、国土強靭化対策など、様々なリスクや社会課題に対して、官民が手を携え、先手を打って行う戦略的な投資だ」と強調した。

そして「防衛調達も含む、官公庁による調達や規制改革など、新たな需要の創出や拡大策を取り入れるとともに、複数年度にわたる予算措置のコミットメントといった投資の予見可能性の向上につながる措置によって、民間投資を後押ししていく。これらの取り組みを通じて日本経済の供給構造を強化する。世界の投資家にも信頼いただける経済を実現することで、世界の資本が流れ込む好循環を生み出していく」と訴えた。

また「世界に目を転じれば、我々が慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に伴い、大きく揺らいでいる」と指摘し、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化、責任あるグローバルガバナンスの再構築に向けて、サウジアラビアを始めとする世界の同志国としっかりと連携していきたい」と強調した。

さらに、日本も戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれていて、重要物資を他国に過度に依存することになった結果、供給リスクが顕在化したとして、「レアアースをはじめとする重要鉱物の代替供給ルートの確立など、サプライチェーン強靭化のための施策をさらに強化していく」と述べた。

高市首相は、スピーチの締めくくりにあたり、「サウジアラビアでは日本の漫画・アニメが非常に人気だと伺ったた。キャプテン翼、ワンピース、鬼滅の刃などあるが、本日は』進撃の巨人』の有名なセリフを借りて、私のスピーチの結びとします」と述べ、進撃の巨人のセリフと、安倍元首相も使った言葉になぞらえ、次のように呼びかけた。

「Just shut your mouths！ And invest everything in me.（いいから黙って 全部私に投資して！） 皆さん、もうお願いしたいことはお分かりだと思います。Japan is back. Invest in Japan.（日本は戻ってきた。日本に投資してください）」。