クルマの「心臓」といわれるバッテリーは、エンジンの始動だけでなく、エアコンやナビなどの電装品の動作にも欠かせない重要パーツだ。劣化するとトラブルの原因になりやすく、信頼できるモデルを選ぶことが何より大切になる。ここでは 2025年9月の実店舗売れ筋バッテリーTOP10 を紹介する。

※2025年9月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング 1位

オートバックス 1位 エバストロン S-3

高い信頼性とコスパのバランスが魅力のプライベートブランド。多くの車種に対応しており、初めての交換でも安心して選べる定番モデル。

イエローハット 1位 ボッシュ Eシリーズ

長寿命と安定した電圧供給に定評のあるモデル。寒暖差の大きい環境でも安定した性能を発揮し、ユーザー満足度が高い。

売れ筋 バッテリー ランキング 2位

オートバックス 2位：エバストロン S-1

ベーシックながら信頼性が高く、価格を抑えたいユーザーに好評。通勤や街乗りユーザーの定番となっている。

イエローハット 2位：ジーエス・ユアサ エコR-ER

国内有数の老舗メーカーによるロングライフモデル。ハイブリッド車にも対応し、補機バッテリーの信頼性に定評がある。

売れ筋 バッテリー ランキング 3位

オートバックス 3位：エバストロン S-2

コスパを重視しつつも耐久性を確保したモデル。軽自動車からコンパクトカーまで幅広く対応し、交換ユーザーに人気。

イエローハット 3位：パナソニック CAOS W1

始動性・電圧の安定性・耐久性に優れる高性能モデル。とくにアイドリングストップ車ユーザーからの信頼が厚い。

4位～10位

オートバックス

4位：パナソニック カオス X1シリーズ … 高出力・長寿命で定評ある高性能モデル。

5位：エバストロン S-0 … ベーシックモデルながら安定した人気。

6位：欧州EN規格バッテリー … 輸入車オーナー向けの定番。

7位：パナソニック カオス HVシリーズ … ハイブリッド車に最適。

8位：ボッシュ ブラックEFB … アイドリングストップ対応。

9位：ボッシュ ブラックAMG … 高負荷対応モデル。

10位：ボッシュ ハイテックHV … 信頼の欧州ブランド製。

イエローハット

4位：ジーエス・ユアサ GALDAR SHG2 … 安定した始動性と信頼性。

5位：ボッシュ BKシリーズ … 輸入車にも対応可能な万能モデル。

6位：パナソニック CAOS LITE L3 … コスパの高さで支持を集める。

7位：ボッシュ BO－YB … ベーシックモデルとして人気。

8位：パナソニック BKシリーズ … 軽・コンパクト向け。

9位：ジーエス・ユアサ エコR-ER … リピート購入が多い定番品。

10位：ボッシュ PS－I … ハイパフォーマンス志向のユーザー向け。

まとめ

バッテリー選びでは「信頼性」と「自分のクルマとの適合性」が重要だ。今回のランキングでは、オートバックスのエバストロンシリーズとボッシュ製バッテリーが特に人気を集めた。価格・性能・対応車種のバランスが取れているため、多くのユーザーが安心して選んでいる証拠といえる。

交換時期が近い人は、まず売れ筋モデルからチェックしてみよう。